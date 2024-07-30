Эстонская журналистка о 40-летних женщинах-невидимках. „Признаться, меня уже давно не щипали за задницу в транспорте“

Пару лет назад в Eesti Päevaleht вышла история Тийны Круус „Как я стала невидимой“. Без преувеличений могу сказать, что тогда для меня это было потрясением. Круус на десяток лет старше меня, но, прочитав ее материал, пришло осознание, что я и сама постепенно становлюсь невидимкой. Просто раньше я этого не замечала.