ФОТО | „Невозможно скрыть шок на лице!" Алика стала тетей в третий раз

Из сторис Алики выяснилось, что в понедельник, 22 июля, она впервые познакомилась с третьим ребенком своей сестры Валерии - мальчиком. На милых снимках Алика выглядит естественно, она без макияжа, а на руках держит новорожденного малыша.

13 июля у танцовщицы Валерии Миловой родился мальчик, которому дали имя Кай. Спустя месяц Валерия поделилась в своем Instagram серией фотографий о том, как прошел последний месяц ее жизни с малышом.

Сестра Алики Валерия старше ее на 14 лет. Валерия уже рассказывала Õhtuleht, что в юности они с Аликой были не очень близки, но она смотрит на Алику скорее как на одну из своих детей. „Она для меня как дочь. Я испытываю к ней очень теплые, материнские чувства. Как материнская забота - безусловная любовь“.