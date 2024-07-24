Шоубиз
24.07.2024, 16:00

Селин Дион может выступить на церемонии открытия Олимпиады в Париже

 
Селин Дион в Париже
Селин Дион в Париже
ФОТО: CYRIL PECQUENARD/SIPA | Scanpix

Певица Селин Дион может вернуться на сцену во время церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщает Variety.

Известно, что Селин Дион прибыла в Париж в понедельник, 22 июля, в отель Royal Monceau недалеко от Елисейских полей, где также остановилась Леди Гага, ещё один потенциальный хедлайнер церемонии открытия. Конкретные подробности выступления певицы держатся в тайне.

Это будет первое выступление поп-легенды после того, как она остановила свой гастрольный график и отошла от внимания общественности после того, как в декабре 2022 года ей поставили диагноз синдрома скованности.

Напомним, Олимпиада в Париже откроется 26 июля.

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