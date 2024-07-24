Селин Дион может выступить на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Известно, что Селин Дион прибыла в Париж в понедельник, 22 июля, в отель Royal Monceau недалеко от Елисейских полей, где также остановилась Леди Гага, ещё один потенциальный хедлайнер церемонии открытия. Конкретные подробности выступления певицы держатся в тайне.

Это будет первое выступление поп-легенды после того, как она остановила свой гастрольный график и отошла от внимания общественности после того, как в декабре 2022 года ей поставили диагноз синдрома скованности.