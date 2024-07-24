ФОТО | „Она выходит замуж!“ Девичник певицы Лийс Лемсалу прошел среди прекраснейшей эстонской природы

Менеджер Лийс Лемсалу поделилась в Instagram несколькими кадрами того, как девушки собрались на пляже Перакюла в Ныва, чтобы отметить то, что певица вскоре выходит замуж.

Как видно на фото, девушки прошли таинственный „ведьминский ритуал“ и поиграли в игру в слова „Лийс - домой“. По всей видимости, название игры вдохновлено именем жениха певицы Карла-Эрика Коду (kodu в переводе с эстонского означает “дом“).

„Она выходит замуж!“ - подписала менеджер одно фото, где девушки, одетые в одинаковые белые футболки, смотрят на Лемсалу. Голову певицы украшает роскошный венок.

В начале года стало известно, что еще давно до того, как певица забеременела, произошло другое важное событие - Кард-Эрик сделал Лийс предложение. „Да, это правда. Этот прекрасный момент на самом деле произошел еще в октябре 2021 года, и мы действительно очень счастливы“, - рассказала тогда она Kroonika.

В июне же певец Стефан Айрапетян внезапно проболтался, что Лемсалу сыграет с женихом свадьбу в конце августа за границей. „На самом деле у нас тут такой замечательный момент, что 26 августа у нас годовщина свадьбы, и в этот день мы будем в Италии“, - рассказал Стефан Elu24 и добавил: „Лийс Лемсалу позвала нас на свою свадьбу и мы будем там!“

Лемсалу и Коду растят сынишку Леонарда, который родился в ноябре прошлого года.