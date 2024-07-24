Уроки латышского и дружеские посиделки у Вайкуле: чем занимаются Пугачева и Галкин в Юрмале

Лайма не раскрывает, придут ли Алла и Максим на ее фестиваль Laima Randezvous Jūrmala 2024. Однако Вайкуле рассказала журналу Privātā dzīve, что в этом году она уже несколько раз встречалась с ними в Юрмале, но они редко выходят вместе в свет. „В основном мы встречаемся у меня дома в Юрмале. Нам приятно пообщаться“.

Прохожим и очевидцам также удавалось мельком увидеть пару возле дома. На видеозаписях, сделанных очевидцами в начале этого года, видно, как Алла гуляет с детьми по одной из улиц Юрмалы и совершает романтическую прогулку с мужем по пляжу.

Известно, что семья пробудет здесь как минимум до середины августа.

Галкин не теряет времени даром и изучает латышский и литовский языки, а также совершенствует свой английский и французский. Лайма говорит: „Он очень серьезно относится к изучению латышского языка, занимается с преподавателем“.