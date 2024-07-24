24.07.2024, 11:00
Неслыханная сумма! Блогерка Маллукас требует с только что родившей телеведущей Катрин Луст почти 350 000 евро. За что?(2)
комментарии адвокатов
ФОТО: Õhtuleht/Kanal 2
Две недели назад ведущая программы „Kuuuurija“ Катрин Луст направила известной эстонской блогерке Маллукас письмо с требованием, но теперь ситуация повернулась на 180 градусов. Получившую звание самого популярного блогера Эстонии Маллукас задело то, что Луст поделилась бесплатно постом из ее блога, который могут читать только подписчики.
Хотя сама Катрин Луст не пожелала комментировать тему Kroonika, а перенаправила к своему адвокату Айвару Пильву, в своем Instagram она написала следующее: „Вот так гениальная логика. Подсчитайте всех моих подписчиков, умножьте на 2,99 и тогда узнаете, какого заработка Маллукас лишилась с поста в блоге, который меня очернил. Вау!“
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