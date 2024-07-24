Неслыханная сумма! Блогерка Маллукас требует с только что родившей телеведущей Катрин Луст почти 350 000 евро. За что?

Хотя сама Катрин Луст не пожелала комментировать тему Kroonika, а перенаправила к своему адвокату Айвару Пильву, в своем Instagram она написала следующее: „Вот так гениальная логика. Подсчитайте всех моих подписчиков, умножьте на 2,99 и тогда узнаете, какого заработка Маллукас лишилась с поста в блоге, который меня очернил. Вау!“

На портале Elu24, главным редактором которого является Катрин Луст, утверждается, что в составленном представителями Маллукас письме с требованием идет речь о возмещении ущерба на сумму в 343 916,77 евро. Если учесть комментарий в соцсетях самой Луст, то можно предположить, что данная сумма связана с числом подписчиков у телеведущей на различных онлайн-платформах. В Instagram у нее около 79 000 подписчиков, а на странице в Facebook у ее передачи „Kuuuurija“ - 44 000.