Шоубиз
24.07.2024, 11:00

Неслыханная сумма! Блогерка Маллукас требует с только что родившей телеведущей Катрин Луст почти 350 000 евро. За что?

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комментарии адвокатов
Маллу Марианн Трейманн и Катрин Луст
Маллу Марианн Трейманн и Катрин Луст
ФОТО: Õhtuleht/Kanal 2

Две недели назад ведущая программы „Kuuuurija“ Катрин Луст направила известной эстонской блогерке Маллукас письмо с требованием, но теперь ситуация повернулась на 180 градусов. Получившую звание самого популярного блогера Эстонии Маллукас задело то, что Луст поделилась бесплатно постом из ее блога, который могут читать только подписчики.

Хотя сама Катрин Луст не пожелала комментировать тему Kroonika, а перенаправила к своему адвокату Айвару Пильву, в своем Instagram она написала следующее: „Вот так гениальная логика. Подсчитайте всех моих подписчиков, умножьте на 2,99 и тогда узнаете, какого заработка Маллукас лишилась с поста в блоге, который меня очернил. Вау!“

На портале Elu24, главным редактором которого является Катрин Луст, утверждается, что в составленном представителями Маллукас письме с требованием идет речь о возмещении ущерба на сумму в 343 916,77 евро. Если учесть комментарий в соцсетях самой Луст, то можно предположить, что данная сумма связана с числом подписчиков у телеведущей на различных онлайн-платформах. В Instagram у нее около 79 000 подписчиков, а на странице в Facebook у ее передачи „Kuuuurija“ - 44 000.

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