ФОТО | Роскошное зрелище в замке Курессааре! На Сааремаа 17-й по счету оперный фестиваль

Фестиваль продлится с 23 по 28 июля. Каталонская опера представит спектакль-фламенко „Кармен“, мировая премьера которого состоится в преддверии открытия фестиваля в культурной столице Европы – Тарту, а также покажет спектакли „Тоска“ и „Манон Леско“ на музыку Пуччини и оперу Верди „Трубадур“. В финале фестиваля ожидается грандиозный гала-концерт с участием звезд Каталонской оперы. Любители оперы, желающие вернуться на материк после заключительного выступления каталонцев 27 июля, смогут воспользоваться полуночным паромом, который специально выйдет в рейс.

„Выступление на Сааремааских днях оперы – большая честь для Каталонской оперы. Мы рады познакомить эстоноземельцев с нашей богатой культурой и давними музыкальными традициями. Каталонская опера ставит спектакли в классическом стиле, поэтому они одинаково понятны как заядлым любителям оперы, так и тем, кто окажется в зале впервые. Мы надеемся, что сможем доставить гостям фестиваля на Сааремаа много прекрасных впечатлений“, – сказал руководитель Каталонской оперы Оскар Лануца.