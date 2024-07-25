Перенесший операцию по уменьшению желудка эстонский радиоведущий раскрыл, как сильно смог похудеть

Оказалось, что, хотя после операции придется привыкать к некоторым неудобствам в питании, вес Пуусеппа уже значительно снизился в результате процедуры, пишет TV3.

По словам Пуусеппа, за две недели его вес снизился на целых десять килограммов. „Говорят, что от четырех до десяти килограммов за две недели - это оптимальный результат. В течение года вес должен стать еще меньше“.

В конце июня Delfi писал, что Андрес Пуусепп употреблял препарат Ozempic для снижения веса, но не добился особого успеха, потому что входит в число тех немногих людей, на которых препарат не оказывает особого эффекта.

„Не буду отрицать, что я пробовал. Сбросил с ним пять килограммов“, - рассказал Пуусепп в радиоэфире. Поскольку препарат не помог ему похудеть, он привлек внимание врачей. „Поэтому они начали тщательно меня обследовать, и в результате мне придется сделать операцию“, - рассказал Пуусепп о серьезной проблеме со здоровьем.

В прошлом Пуусепп также занимался вопросом потери веса. Он не ставил перед собой такой цели, но вес начал уходить, когда он готовился к гонке Ironman 70.3 в феврале 2022 года, о чем он тогда рассказал изданию Kroonika. Начало было далеко не радужным - несмотря на годы диет, Андрес имел большой лишний вес. „Я всегда думал, что это будет сложный процесс. Что скрывать, на первом медицинском осмотре он весил 127,5 килограмма. К счастью, вокруг меня суперпрофессионалы, и все идет гладко, чтобы я не перетруждал свое тело. И если я смогу это сделать, то смогут все“, - полон энтузиазма Андрес.