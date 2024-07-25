Эскортница раскрыла логику своей работы: женщины должны быть благодарны, что я сплю с их мужьями

Она утверждает, что её средний доход составляет 13 000 долларов в день, достигая максимума в 33 000 долларов в день. Она также рассказала, что за последний год на её банковском счете скопилось более миллиона долларов, об этом сообщил nytimes.com.

„То, что я делаю, никогда не кажется мне работой. Мне платят за то, чтобы я развлекалась, и за это я бесконечно благодарна“.

По словам женщины, ее услугами пользуются, чтобы сохранить брак и стать лучшим мужем. „Женщины должны быть благодарны, что я сплю с их мужьями“.

У Бонни много клиентов: от фанатов до женатых мужчин, которые хотят немного отдохнуть от напряженной повседневной жизни.

Женщина признается, что никогда не осуждает женатых мужчин за то, что они обращаются к ней за услугами, а винит в этом их жен. „Я никогда не виню мужчин за то, что они воспользовались моими услугами. Я виню женщин“, - говорит Бонни. - „Женщины должны научиться получать удовольствие от своих мужчин, меньше ныть, и, возможно, тогда их мужчины не будут приходить ко мне так часто“.

Почему эскорт?

Бонни раскрыла пять наиболее распространенных причин, по которым женатые мужчины платят ей за секс. „Первая и главная причина заключается в том, что женщины не доставляют удовольствия своим мужчинам так, как этого хотят мужчины“, - объяснила она. - „Другая причина может заключаться в том, что мужчины просто хотят перемен в повседневной жизни. Приход ко мне избавляет их от стресса, чтобы они могли вернуться в свои семьи и стать лучшими мужьями и отцами“.

В-третьих, она отмечает, что мужчины хотят разнообразия в своей постельной жизни. „Им просто надоело все время спать с одним и тем же человеком, и они хотят ярких впечатлений в своей жизни“.

Четвертая причина – переспать с порнозвездой – для многих недостижимая фантазия. „Так что, переспав со мной, они смогут воплотить эту мечту в реальность“, - смеется она. -„И последняя причина в том, что я сексуальнее их жен. Вот так просто!“

Секреты брака, которые необходимо знать