Умер Джон Мэйолл — основатель группы Bluesbreakers и „крестный отец“ британского блюза

О смерти Мэйолла сообщили в инстаграме его родственники. „Джон Мэйолл подарил нам 90 лет безустанной работы, направленной на образование, развлечение и вдохновение публики“, — сказано в сообщении.

Свою первую группу Мэйолл основал еще в 1956 году, а в 1963-м переименовал ее в Bluesbreakers. Тогда же он начал выступать в легендарном лондонском клубе Marquee, с которого начался взлет многих британских рок-групп, таких как Rolling Stones и Who.

Мэйолл был талантливым блюзовым музыкантом, но даже большее влияние на развитие рок-музыки оказало его другое дарование: замечать талант у других.

В одном из первых составов Bluesbreakers на басу играл Джон Макви, который позже принял участие в создании популярнейшей группы Fleetwood Mac.

В 1965 году Мэйолл пригласил в свою группу Эрика Клэптона, который только что покинул Yardbirds: знаменитый уже тогда гитарист хотел играть блюз, а не более коммерческую музыку, к которой все больше тяготел его старый состав.

В то время среди музыкантов Bluesbreakers происходила настоящая кадровая чехарда.

Летом 1965 года Мэйоллу пришлось искать нового гитариста, поскольку Клэптон отправился на три месяца в Грецию. Его место всего на три дня занял Питер Грин — еще один будущий основатель Fleetwood Mac. Но тот был уволен сразу после возвращения Эрика Клэптона.

Тогда же из Bluesbreakers уволили Джона Макви — причиной стало чрезмерное увлечение музыканта алкоголем. Вместо него на басу стал играть Джек Брюс, который через пару лет вместе с Клэптоном создаст невероятно успешную супергруппу Cream.

Но вскоре Брюс поругался с Мэйоллом из-за размера зарплаты — и в Bluesbreakers вернулся Макви.

В 1966 году вышел самый известный альбом группы под названием Bluesbreakers with Eric Clapton. Он достиг шестого места в хит-параде и стал одним из самых известных образцов британского электрического блюза, эта запись повлияла на многие поколения американских и британских рок-музыкантов.