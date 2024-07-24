Умер Джон Мэйолл — основатель группы Bluesbreakers и „крестный отец“ британского блюза(1)
Британский блюзовый музыкант Джон Мэйолл умер в Калифорнии в возрасте 90 лет. В 1960-е годы он основал группу Bluesbreakers, которая оказала огромное влияние на развитие тогдашней популярной музыки и стала стартовой площадкой для многих ведущих рок-гитаристов, в том числе Эрика Клэптона, Питера Грина и Мика Тэйлора, пишет Русская служба Би-би-си.
О смерти Мэйолла сообщили в инстаграме его родственники. „Джон Мэйолл подарил нам 90 лет безустанной работы, направленной на образование, развлечение и вдохновение публики“, — сказано в сообщении.
Свою первую группу Мэйолл основал еще в 1956 году, а в 1963-м переименовал ее в Bluesbreakers. Тогда же он начал выступать в легендарном лондонском клубе Marquee, с которого начался взлет многих британских рок-групп, таких как Rolling Stones и Who.
Мэйолл был талантливым блюзовым музыкантом, но даже большее влияние на развитие рок-музыки оказало его другое дарование: замечать талант у других.
В одном из первых составов Bluesbreakers на басу играл Джон Макви, который позже принял участие в создании популярнейшей группы Fleetwood Mac.
В 1965 году Мэйолл пригласил в свою группу Эрика Клэптона, который только что покинул Yardbirds: знаменитый уже тогда гитарист хотел играть блюз, а не более коммерческую музыку, к которой все больше тяготел его старый состав.
В то время среди музыкантов Bluesbreakers происходила настоящая кадровая чехарда.
Летом 1965 года Мэйоллу пришлось искать нового гитариста, поскольку Клэптон отправился на три месяца в Грецию. Его место всего на три дня занял Питер Грин — еще один будущий основатель Fleetwood Mac. Но тот был уволен сразу после возвращения Эрика Клэптона.
Тогда же из Bluesbreakers уволили Джона Макви — причиной стало чрезмерное увлечение музыканта алкоголем. Вместо него на басу стал играть Джек Брюс, который через пару лет вместе с Клэптоном создаст невероятно успешную супергруппу Cream.
Но вскоре Брюс поругался с Мэйоллом из-за размера зарплаты — и в Bluesbreakers вернулся Макви.
В 1966 году вышел самый известный альбом группы под названием Bluesbreakers with Eric Clapton. Он достиг шестого места в хит-параде и стал одним из самых известных образцов британского электрического блюза, эта запись повлияла на многие поколения американских и британских рок-музыкантов.
Вскоре после выхода альбома Клэптон покинул Bluesbreakers, чтобы вместе с Брюсом и Джинджером Бейкером создать Cream, а затем к Мэйоллу вернулся Питер Грин.
В течение 1967 года состав Bluesbreakers продолжал постоянно меняться, и через группу прошли такие рок-звезды, как Мик Тэйлор (в будущем — гитарист Rolling Stones) и барабанщики Мик Флитвуд (Fleetwood Mac) и Киф Хартли (Keef Hartley’s Big Band).
„Джон Мэйолл по сути руководил прекраснейшей школой для музыкантов“, — говорил по этому поводу Эрик Клэптон.
Одной из причин частой смены состава Bluesbreakers было крайне строгое отношение Мэйолла к дисциплине: он безжалостно увольнял музыкантов, которых не считал соответствующими его стандартам.
В последующие годы Мэйолл много экспериментировал, записал полностью акустический альбом, пробовал работать в разных жанрах, но в 1982 году решил вернуться к блюзу и возродил Bluesbreakers. Тогда же на короткое время в группу вернулись Мик Тэйлор и Джон Макви.
В общей сложности Мэйолл выпустил более 50 альбомов, которые, впрочем, так и не принесли ему большого коммерческого успеха, сравнимого с релизом 1966 года Bluesbreakers with Eric Clapton.
Однако его роль в развитии рок-музыки в Британии была огромной: американский Зал славы рок-н-ролла описал его как „крестного отца британского блюза“.
Мэйолл был одной из ключевых фигур „британского вторжения“ — так называют феномен рок-музыки 1960-х, когда группы из Великобритании (такие как Beatles, Rolling Stones, Who, Kinks и другие) завоевали музыкальный рынок в США — и сделали американский блюз популярным у себя на родине.
„В то время на музыкальной сцене в Америке преобладала расовая сегрегация, — говорил Мэйолл в интервью газете Guardian в 2014 году. — Но в Европе, не только в Англии, черный блюз начала слушать аудитория, которая не слушала его в Америке“.
Мэйолл продолжал активно выступать до последнего времени, в 2005 году он получил титул кавалера Ордена Британской империи.