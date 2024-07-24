24.07.2024, 21:00
ФОТО | Котики и нюдсы: Холли Берри отметила 20-летие „Женщины-кошки“ откровенными кадрами
ФОТО: | REUTERS
57-летняя Холли Берри эффектно отметила 20-летие фильма „Женщина-кошка“, в котором она исполнила главную роль, пишет ELLE.
Актриса опубликовала серию горячих снимков в Instagram, подписав: „И до сих пор… мяу! Сегодня прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этот культовый персонаж. Она всегда будет близка моему сердцу, а я навсегда останусь Пейшенс Филлипс, она же Женщина-кошка!“
На снимках Холли позировала топлесс, прикрыв обнаженную грудь двумя пушистыми питомцами. По ее словам, котята в один день каким-то образом оказались во дворе ее дома и она очень благодарна фанату, который помог ей их спасти.
Фильм „Женщина-кошка“ вышел 20 лет назад - 23 июля 2004 года. В нем актриса исполнила главную роль.