ФОТО | Котики и нюдсы: Холли Берри отметила 20-летие „Женщины-кошки“ откровенными кадрами

Актриса опубликовала серию горячих снимков в Instagram, подписав: „И до сих пор… мяу! Сегодня прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этот культовый персонаж. Она всегда будет близка моему сердцу, а я навсегда останусь Пейшенс Филлипс, она же Женщина-кошка!“