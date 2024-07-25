25.07.2024, 08:00
ФОТО | Первый совместный отдых после скандала! Яак Мадисон с красавицей-певицей и сыном отправились в “столицу будущего Европы“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ставшие этой весной участниками скандала депутат Европарламента Яак Мадисон и мать его ребенка Мерит Мяннисте наслаждаются семейным отдыхом в Польше.
Получивший в июне мандат в Европарламент Яак Мадисон развеял слухи о конце отношений с матерью своего ребенка, когда появился с ней вместе на празднике партии EKRE в кафе замка Маарьямяэ (на данный момент Мадисон уже покинул партию - прим. ред.). По всей видимости, пара все еще в отношениях, потому что теперь они впервые после скандала отправились на совместный отдых.
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