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25.07.2024, 08:00

ФОТО | Первый совместный отдых после скандала! Яак Мадисон с красавицей-певицей и сыном отправились в “столицу будущего Европы“

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EKRE Euroopa Parlamendi valimiste pidu 09.06.2024
EKRE Euroopa Parlamendi valimiste pidu 09.06.2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Ставшие этой весной участниками скандала депутат Европарламента Яак Мадисон и мать его ребенка Мерит Мяннисте наслаждаются семейным отдыхом в Польше.

Получивший в июне мандат в Европарламент Яак Мадисон развеял слухи о конце отношений с матерью своего ребенка, когда появился с ней вместе на празднике партии EKRE в кафе замка Маарьямяэ (на данный момент Мадисон уже покинул партию - прим. ред.). По всей видимости, пара все еще в отношениях, потому что теперь они впервые после скандала отправились на совместный отдых.

„Туристы в Варшаве. Столица будущего Европы“, - подписал политик фото, на котором он позирует со своей спутницей жизни и сынишкой Якобом, который родился у пары в 2019 году.

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