ФОТО | Первый совместный отдых после скандала! Яак Мадисон с красавицей-певицей и сыном отправились в “столицу будущего Европы“

Получивший в июне мандат в Европарламент Яак Мадисон развеял слухи о конце отношений с матерью своего ребенка, когда появился с ней вместе на празднике партии EKRE в кафе замка Маарьямяэ (на данный момент Мадисон уже покинул партию - прим. ред.). По всей видимости, пара все еще в отношениях, потому что теперь они впервые после скандала отправились на совместный отдых.