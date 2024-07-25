Внезапные подроности о Губке Бобе: у героя нашли психическое расстройство

Артист отвечал на вопросы поклонников на Motor City Comic Con 2024 и рассказал, когда впервые назвал Губку Боба аутистом. „Первый раз меня спросил об этом поклонник с таким же диагнозом. Он подошел ко мне и сказал: „Том Кенни, Губка Боб аутист?“ И я ответил: „Конечно! Знаешь что? Это его суперсила, точно так же, как и твоя“, — цитируют Кенни.

Кенни добавил: „Я знаю, что дети-аутисты зацикливаются на определенных вещах и шоу, и в „Губке Бобе“ есть что-то такое, что цепляет, „Губка Боб“ больше, чем просто шоу“. Роджер Бампасс, озвучивающий Сквидварда, предположил в интервью Bleeding Cool, что это связано с тем, что в сериале „есть простота“, „не только в шутках и словах, но и в цветах и рисунках, которые могут понравиться детям-аутистам или взрослым“.

Кстати, популярный мультсериал в этом году празднует 25-летие. Его продлили на 15 сезон, в котором будет 26 серий. Всего с момента запуска картины в 1999 году вышло 345 эпизодов.