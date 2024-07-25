Шоубиз
25.07.2024, 15:03

Внезапные подроности о Губке Бобе: у героя нашли психическое расстройство

 
Губка Боб Квадратные штаны
Губка Боб Квадратные штаны
ФОТО: Ivan Krawchuk | Shutterstock

Актер озвучки Том Кенни подарил голос Губке Бобу Квадратные штаны. Он заявил, что уникальным его персонажаделает особенность психики, пишет USToday.

Артист отвечал на вопросы поклонников на Motor City Comic Con 2024 и рассказал, когда впервые назвал Губку Боба аутистом. „Первый раз меня спросил об этом поклонник с таким же диагнозом. Он подошел ко мне и сказал: „Том Кенни, Губка Боб аутист?“ И я ответил: „Конечно! Знаешь что? Это его суперсила, точно так же, как и твоя“, — цитируют Кенни.

Кенни добавил: „Я знаю, что дети-аутисты зацикливаются на определенных вещах и шоу, и в „Губке Бобе“ есть что-то такое, что цепляет, „Губка Боб“ больше, чем просто шоу“. Роджер Бампасс, озвучивающий Сквидварда, предположил в интервью Bleeding Cool, что это связано с тем, что в сериале „есть простота“, „не только в шутках и словах, но и в цветах и рисунках, которые могут понравиться детям-аутистам или взрослым“.

Кстати, популярный мультсериал в этом году празднует 25-летие. Его продлили на 15 сезон, в котором будет 26 серий. Всего с момента запуска картины в 1999 году вышло 345 эпизодов.

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