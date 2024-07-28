Ученые нашли алкогольный напиток возрастом 2300 лет. И попробовали его

Напиток оказался возрастом 2300 лет. Два исследователя решились попробовать его. По их словам, жидкость не имела запаха и была прозрачной, с металлическим привкусом.

Ученые отмечают, что напиток похож на хуанцзю, или „желтое вино“, — его готовят из зерен риса, проса или пшеницы при помощи ферментации. Хуанцзю до сих пор производят в Китае.

При этом в древнем „желтом вине“ присутствовали также бобовые и ячмень. А в закваске, как показал анализ, использовались дрожжи, бактерии и плесень.

„Китай имеет 9000-летнюю историю производства спирта на основе злаков, причем использование плесени (нитчатых грибов), вероятно, один из самых ранних методов ферментации. Этот метод позже развился в уникальный восточноазиатский заквасочный состав кодзи, содержащий зерна, плесень, дрожжи и бактерии“, — отмечается в исследовании.

Недавно археологи выяснили, каким было на вкус и запах древнеримское вино. Из‑за того, что напиток закапывали в землю, образовывалось химическое соединение сотолон, которое придавало вину слегка пряный вкус с ароматом поджаренного хлеба и грецких орехов. Богатая же минералами глина, из которой делались сосуды для брожения, обеспечивала ощущение сухости от напитка.