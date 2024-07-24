24.07.2024, 15:00
ФОТО | Идеальные формы! Санна Марин на отдыхе в Италии показала, как ныряет в лазурную воду в бикини(1)
ФОТО: | AFP/Scanpix
Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин показала подписчикам в Instagram свою фигуру, которой можно только восхищаться и позавидовать!
Санна Марин сейчас находится в Италии, наслаждаясь там летними отдыхом. Марин опубликовала в Instagram видео, на котором она прыгает в воду и плывет в лазурной воде, словно русалка.
Когда Санна Марин только пришла в политику, у нее были более округлые формы, но когда она была премьер-министром, то приводила тело в форму тяжелыми тренировками, после которых нельзя было. не заметить ее подтянутый пресс.