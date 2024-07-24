Шоубиз
24.07.2024, 15:00

ФОТО | Идеальные формы! Санна Марин на отдыхе в Италии показала, как ныряет в лазурную воду в бикини

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Soome ekspeaminister Sanna Marin puhkab Itaalias.
Soome ekspeaminister Sanna Marin puhkab Itaalias.
ФОТО: VESA MOILANEN | AFP/Scanpix

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин показала подписчикам в Instagram свою фигуру, которой можно только восхищаться и позавидовать!

Санна Марин сейчас находится в Италии, наслаждаясь там летними отдыхом. Марин опубликовала в Instagram видео, на котором она прыгает в воду и плывет в лазурной воде, словно русалка.

Когда Санна Марин только пришла в политику, у нее были более округлые формы, но когда она была премьер-министром, то приводила тело в форму тяжелыми тренировками, после которых нельзя было. не заметить ее подтянутый пресс.

Sanna Marin vette hüppamas.
Sanna Marin vette hüppamas.
Sanna Marin vees.
Sanna Marin vees.

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