ФОТО | Идеальные формы! Санна Марин на отдыхе в Италии показала, как ныряет в лазурную воду в бикини

Санна Марин сейчас находится в Италии, наслаждаясь там летними отдыхом. Марин опубликовала в Instagram видео, на котором она прыгает в воду и плывет в лазурной воде, словно русалка.

Когда Санна Марин только пришла в политику, у нее были более округлые формы, но когда она была премьер-министром, то приводила тело в форму тяжелыми тренировками, после которых нельзя было. не заметить ее подтянутый пресс.