Секс
25.07.2024, 16:00

„За две с половиной недели у меня было больше женщин, чем за всю мою жизнь“. Жизнь в Олимпийской деревне превращается в большой секс-марафон

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Истории спортсменов
По словам пловца Райана Лохте, обладателя 12 олимпийских медалей, у многих спортсменов в Олимпийской деревне появляется шанс разнообразить свою интимную жизнь.
По словам пловца Райана Лохте, обладателя 12 олимпийских медалей, у многих спортсменов в Олимпийской деревне появляется шанс разнообразить свою интимную жизнь.
ФОТО: Lucy Nicholson | REUTERS/Scanpix

Несмотря на то, что организаторы Парижской Олимпиады приготовили для спортсменов 300 тысяч презервативов, они надеются прекратить большой секс-фестиваль среди спортсменов с помощью картонных кроватей. Производитель уверяет, что кровать выдержит двоих.

За последние тридцать лет проведения Олимпийских игр, Олимпийская деревня превратилась во временное пристанище для интимных игр, где люди развлекаются так, что пыль стоит столбом, сообщает Mirror. „Я впервые участвовал в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, где за две с половиной недели у меня было больше женщин, чем за всю мою жизнь“, — написал в „Таймс“ британский игрок в настольный теннис и спортивный журналист Мэтью Сайед. По словам Сайда, для молодого человека это было маленькое чудо. Для спортсменов, впервые участвовавших в Олимпийских играх, они были праздником не только спорта, но и секса. Якобы занятия сексом начались во время игр в Барселоне, когда обнаружилось, что в город было привезено большое количество противозачаточных средств.

Вратарь женской сборной США по футболу и двукратная золотая медалистка Хоуп Соло рассказала, что после того, как выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, пригласила мужчину в свою комнату. Это было нарушение внутренних правил Олимпийской деревни. По словам женщины, участие в Олимпиаде — уникальное событие, и она хочет увезти с собой воспоминания, будь-то сексуального характера или просто об участии в диких тусовках. „Я видела, как люди занимались сексом на открытом воздухе между домами и на траве“, — поделилась Соло воспоминаниями об Олимпийской деревне со спортивным каналом ESPN.

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