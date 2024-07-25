„За две с половиной недели у меня было больше женщин, чем за всю мою жизнь“. Жизнь в Олимпийской деревне превращается в большой секс-марафон(2)
Несмотря на то, что организаторы Парижской Олимпиады приготовили для спортсменов 300 тысяч презервативов, они надеются прекратить большой секс-фестиваль среди спортсменов с помощью картонных кроватей. Производитель уверяет, что кровать выдержит двоих.
За последние тридцать лет проведения Олимпийских игр, Олимпийская деревня превратилась во временное пристанище для интимных игр, где люди развлекаются так, что пыль стоит столбом, сообщает Mirror. „Я впервые участвовал в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, где за две с половиной недели у меня было больше женщин, чем за всю мою жизнь“, — написал в „Таймс“ британский игрок в настольный теннис и спортивный журналист Мэтью Сайед. По словам Сайда, для молодого человека это было маленькое чудо. Для спортсменов, впервые участвовавших в Олимпийских играх, они были праздником не только спорта, но и секса. Якобы занятия сексом начались во время игр в Барселоне, когда обнаружилось, что в город было привезено большое количество противозачаточных средств.