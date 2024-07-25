„За две с половиной недели у меня было больше женщин, чем за всю мою жизнь“. Жизнь в Олимпийской деревне превращается в большой секс-марафон

За последние тридцать лет проведения Олимпийских игр, Олимпийская деревня превратилась во временное пристанище для интимных игр, где люди развлекаются так, что пыль стоит столбом, сообщает Mirror. „Я впервые участвовал в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, где за две с половиной недели у меня было больше женщин, чем за всю мою жизнь“, — написал в „Таймс“ британский игрок в настольный теннис и спортивный журналист Мэтью Сайед. По словам Сайда, для молодого человека это было маленькое чудо. Для спортсменов, впервые участвовавших в Олимпийских играх, они были праздником не только спорта, но и секса. Якобы занятия сексом начались во время игр в Барселоне, когда обнаружилось, что в город было привезено большое количество противозачаточных средств.