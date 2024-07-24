Кино
24.07.2024, 18:00

Галерея | На ночном сеансе в T1 в зал ворвались герои Marvel

 
На ночном сеансе в T1 в зал ворвались культовые герои Marvel
На ночном сеансе в T1 в зал ворвались культовые герои Marvel
ФОТО: Кристина Швед | Erakogu

В первые минуты 24 июля на в кинотеатре Cinamon T1 состоялась премьера приключенческого фильма „Дэдпул и Росомаха“ с участием персонажей комиксов Marvel. Это хит месяца в Cinamon Tallinn T1 IMAX.

Премьерный показ состоялся в полночь – посетители сеанса были первыми, кто увидел эту картину. Перед началом фильма гостей встречал ведущий, одетый в костюм главного героя. В фойе кинотеатра был установлен временный пункт тату, где зрители могли выбрать наклейку-татуировку с героем, за которого они болеют этим вечером.

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