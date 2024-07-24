24.07.2024, 18:00
Галерея | На ночном сеансе в T1 в зал ворвались герои Marvel
ФОТО: | Erakogu
В первые минуты 24 июля на в кинотеатре Cinamon T1 состоялась премьера приключенческого фильма „Дэдпул и Росомаха“ с участием персонажей комиксов Marvel. Это хит месяца в Cinamon Tallinn T1 IMAX.
Премьерный показ состоялся в полночь – посетители сеанса были первыми, кто увидел эту картину. Перед началом фильма гостей встречал ведущий, одетый в костюм главного героя. В фойе кинотеатра был установлен временный пункт тату, где зрители могли выбрать наклейку-татуировку с героем, за которого они болеют этим вечером.