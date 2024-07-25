Шоубиз
25.07.2024, 10:01

„Кто потребовал у тебя 20 миллионов?“ Зевакину предъявили еще более безумное требование, чем Луст

 
Андрей Зевакин на Delfii Rally Estonia 2024
Андрей Зевакин на Delfii Rally Estonia 2024
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Андрей Зевакин посетил в среду шоу Кристины Пяртельпоэг „Catch up“ и рассказал, почему его последние видео с реакциями на происходящее вокруг так медленно появляются на YouTube-канале. Ютубер также рассказал, как человек, имя которого он не захотел раскрывать, потребовал от него огромную сумму.

Пяртельпоэг спросила у Зевакина в передаче, куда делись его последние видео с реакциями на просмотр контента. „Ты больше не выпускаешь реакции, потому что получил претензию?“ – усмехнулась ведущая.

Зевакин сразу опроверг это утверждение и заверил, что видео скоро выйдут. „Один продюсер обиделся на нас и не захотел делиться отснятым контентом, но другими путями мы получили эти эпизоды“, – загадочно рассказал ютубер. „Монтажер уже работает“, – пообещал Зевакин.

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