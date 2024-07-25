„Кто потребовал у тебя 20 миллионов?“ Зевакину предъявили еще более безумное требование, чем Луст

Андрей Зевакин посетил в среду шоу Кристины Пяртельпоэг „Catch up“ и рассказал, почему его последние видео с реакциями на происходящее вокруг так медленно появляются на YouTube-канале. Ютубер также рассказал, как человек, имя которого он не захотел раскрывать, потребовал от него огромную сумму.