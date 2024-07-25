Новая избранница Килиана Мбаппе случайно тоже не трансгендер? Предполагаемая девушка звезды футбола старше его на девять лет

По словам очевидцев, Мбаппе (25) и Алмейда (34) недавно провели время вместе, сходив в шикарный ресторан, затем в боулинг и в ночной клуб. „Они были очень близки — их руки лежали на ногах друг друга, и они прогуливались, держась за руки“, — рассказывает анонимный источник.

Пока неизвестно, как долго Мбаппе и Алмейда встречаются, но Алмейда поделилась в Instagram видео с одного из матчей Мбаппе в составе ФК „ПСЖ“, на котором присутствовала в качестве зрителя в апреле. На видео модель сначала показывает себя, а затем направляет камеру на футбольное поле.

„Я не хочу сейчас комментировать статус наших отношений“, — сказала Алмейда иностранным СМИ, когда ее спросили, являются ли они парой. Представитель Мбаппе также отказался комментировать ситуацию.

Мбаппе, капитан сборной Франции по футболу, ранее был связан романтическими отношениями с бельгийской моделью Стефани Роуз Бертрам и трансгендерной моделью Инес Рау. В 2022 году папарацци сфотографировали Килиана с Инес на борту яхты футболиста, где пара весело проводила время: Мбаппе буквально носил девушку на руках. Ему также приписывали роман с моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл, но ни один из них не подтвердил эти слухи.

В мае этого года футболист объявил о своем переходе из "ПСЖ" в "Реал Мадрид".