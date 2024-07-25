ГАЛЕРЕЯ | В Дни оперы Сааремаа состоялась мировая премьера спектакл “Кармен“ в стиле фламенко

В этом году зрители Дней оперы Сааремаа пришли в восторг от зажигательной постановки „Кармен“ в стиле фламенко, мировая премьера которой состоялась вечером в среду 24 июля.

„Кармен“ - это постановка в стиле фламенко, сочетающая интенсивный танец с музыкальной магией оперы Бизе. Трагическая, танцевальная история Кармен и Дона Хозе усиливается оркестром, хором и солистами. Спектакль переносит зрителей в Испанию XIX века, сочетая страсть фламенко с богатой музыкой Бизе, предлагая любителям танца и музыки уникальный опыт.

Приглашенный театр Дней оперы Сааремаа 2024 года родом из Каталонии. За 40 лет своей деятельности Каталонская опера порадовала зрителей более чем тысячей оперных спектаклей, а также дала представления в других странах Испании, Андорре и Уругвае.

17-ые Дни оперы Сааремаа проходят с 23 по 28 июля.

Смотрите галерею с показа!