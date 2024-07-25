ФОТО| “Послание на футболке никогда не врет“ Герли Падар отдыхает со своей семьей в летней столице Эстонии
Певица Герли Падар отдыхает со своей семьей в Пярну, летней столице Эстонии, где, помимо всего прочего, они резвятся в воде и ужинают в изысканном ресторане.
„Stay Sunny. Life is Wonderful („Оставайся солнечной. Жизнь прекрасна.“ - прим.ред.)“, передает атмосферу отпуска футболка дочери Герли. По словам Герли, послание точно попадает в цель. „Надпись на футболке не врет. Дома в OKO, а в Пярну - Poko“, - весело подписала певица фото. Она проводит время под летним солнцем со своим мужем Мартином Пармасом и дочерью Камиллой. Вместе они поужинали в ресторане и наслаждались пляжем.
Этим летом у Герли было много работы - недавно она гастролировала по Эстонии вместе с Аленом Везико.
Герли Падар-Пармас и Мартин Пармас вместе уже 18 лет, и только несколько лет назад они поженились. В недавнем интервью утренней программе Retro FM певица призналась, что за это время она слишком сильно погрузилась в работу и счастлива, что партнер взял заботу о доме под свою ответсвенность. „Но сейчас так здорово, что Мартин взял на себя все заботы по дому. Я действительно могу спокойно и сосредоточенно заниматься своей карьерой. И мне это очень нравится. Я чувствую себя настолько комфортно“, - говорит Герли, объясняя, что обычно у нее всегда есть домашние дела, даже если в данный момент у нее нет на них времени. Однако во время гастролей она чувствует необычайное спокойствие.
„Вчера в два часа ночи меня ждал домашний брауни, который они приготовили вместе с Камиллой. А потом были макароны с сыром“, - сказала Герли, приводя пример того, как муж заботится о ней. Рауно Мяркс, ведущий шоу, пошутил, что, возможно, Мартин видит угрозу в Алене Везико, с которым гастролирует Герли. „Я так не думаю“, - рассмеялась Герли.