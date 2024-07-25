ФОТО| “Послание на футболке никогда не врет“ Герли Падар отдыхает со своей семьей в летней столице Эстонии

Герли Падар-Пармас и Мартин Пармас вместе уже 18 лет, и только несколько лет назад они поженились. В недавнем интервью утренней программе Retro FM певица призналась, что за это время она слишком сильно погрузилась в работу и счастлива, что партнер взял заботу о доме под свою ответсвенность. „Но сейчас так здорово, что Мартин взял на себя все заботы по дому. Я действительно могу спокойно и сосредоточенно заниматься своей карьерой. И мне это очень нравится. Я чувствую себя настолько комфортно“, - говорит Герли, объясняя, что обычно у нее всегда есть домашние дела, даже если в данный момент у нее нет на них времени. Однако во время гастролей она чувствует необычайное спокойствие.