ГАЛЕРЕЯ| Подготовка идет полным ходом! Смотрите, как в Вильянди готовятся к большому фольклорному фестивалю

В среду вечером в Вильянди еще шли последние приготовления к фестивалю, который начнется сегодня, в четверг. В этом году на фестивале народной музыки в течение четырех дней пройдет более 75 концерт ов, на которых выступят почти 50 артистов и групп из Эстонии и со всего мира.

Тема фестиваля в этом году - „Следы и узоры“. Эти узоры можно найти в танцах, песнях, перчатках и поясах, народных поговорках и сказках, а также в нашем прекрасном родном языке и нашем образе мышления. Две важные фигуры для Вильянди и традиционной музыки оживут на открытии фестиваля, помогая нам заглянуть в эти узоры и проследить специфику и разнообразие нашей собственной культуры.