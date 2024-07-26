Как сделать пенис больше: 8 способов действенных и не очень

Ученые постоянно ищут ответ на вопрос, каким должен быть пенис, для достижения женщинами максимального удовольствия.

Недавно The Sun опубликовал данные исследования, которое многих удивит. Лучший размер для женщин составляет 20 см, но чем пенис больше, тем ниже частота оргазма. Оказывается, мужчины с огромным 28-см членом добивались оргазма у 30 процентов женщин, а это ровно такой же показатель, как у мужчин с 10-см пенисом.

Что интересно, большая часть женщин, участвовавших в опросе, также сказали, что обхват пениса важен для достижения оргазма.

Издание предложило читателем 8 интересных способов увеличить свой пенис или, по крайней мере, его внешний вид.

Избавиться от жира

Многие мужчины, которые беспокоятся о размере своего пениса, обычно имеют общие проблемы с восприятием тела. Они склонны склонны распространять его в том числе и на пенис. Избыточный вес может быть причиной низкой самооценки. И неспроста, потому что пивной живот, нависающий над пенисом, может сделать пенис визуально меньше. Поэтому, если хотите произвести впечатление, попробуйте сократить количество выпиваемого за вечер пива.

Используйте бритву

Из-за большого скопления лобковых волос ваш пенис может казаться меньше, чем он есть на самом деле, поэтому воспользуйтесь бритвой — в идеале не той, которую вы используете для лица.

Приведите себя в форму

Само собой разумеется, что если вы чувствуете себя привлекательным, ваша сексуальная жизнь также выигрывает. Таким образом, вы не только будете выглядеть лучше, но и будете чувствовать себя хорошо.

Это бесплатный способ повысить уверенность в себе, просто достаньте кроссовки и бегайте, конечно, ваш пенис больше не станет, новое ваше представление о собственной сексуальной привлекательности может измениться в лучшую сторону. Со временем может измениться и представление о размере органа.

Насосы для пениса