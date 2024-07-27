27.07.2024, 15:00
ВИДЕООПРОС | “Управа района - молодец“: В ласнамяэском парке Паэ прошел Фестиваль пирожков(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
27 июля в парке Паэ прошел традиционный фестиваль пирожков. Редакция RusDelfi решила выяснить, какие пирожки у посетителей фестиваля являются фаворитами и нужно ли еще проводить подобные мероприятия.
В парке Паэ проходит традиционный фестиваль пирожков, где представлен большой выбор теплой выпечки от соленых пирожков и сладких булочек, до кренделей и штрицелей.
„Тут все пирожки замечательные - все очень вкусно: и с мясом, и с говядиной, и с рыбкой, и с курочкой. Всё очень вкусно! Вот, только испекли с утра и к вам приехали!“ - представил свой выбор пирожков один из продавцов.
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