ФОТО И ВИДЕО | “Замечательные маленькие ушки“: в Таллиннском зоопарке прошел Международный день тигров

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра, но наш зоопарк отметил этот день уже в субботу, 27 июля.

В этот день специалисты зоопарка проводили экскурсии по “Тигровой долине“, рассказывая посетителям о новоприбывших зверях, их характерах и предпочтениях.

„Например, тигрица Охана, которая родилась в зоопарке Хельсинки, и самая молодая из наших тигров, самая активная и любопытная!“ - рассказывает специалист зоопарка Дарья Зубарева про характер тигров. -„Александра нам рекомендовали как очень порядочного молодого человека, который очень внимателен и любопытен. А Данута уже устоявшаяся самка, которая приехала вместе с Боцманом из Словении!“

Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

„Белые пятнышки на задней стороне ушка помогают тиграм общаться с другими тиграми, и если тигр чем-то недоволен, то он как и домашняя кошка, отводит уши назад, при этом поворачивает их задней стороной, показывая белые пятна“, - делится Дарья интересным фактом о тиграх. – Эти пятна на маме-тигрице хорошо должны быть видны тигрятам, которые вслед за мамой идут по лесу! Так что, одна часть тела может выполнять как устрашающую функцию, так и очень милую, воспитательную!“

Также, в “Тигровой долине“ можно увидеть амурского леопарда, красного волка, японского журавля, черного аиста, бородатую неясыть и длиннохвостую неясыть. Кроме того, туда переселится и альпийский сурок.