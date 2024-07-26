ВИДЕО | Настоящая любовь существует! Эстонский певец Яагуп Креэм с женой отметили 20-ю годовщину свадьбы
Солист ансамбля Terminaator Яагуп Креэм и его жена Кристина Неудорф-Креэм сегодня отмечают 20 лет со дня свадьбы.
„Это уж точно было еще тем приключением! Приятно и безопасно чувствовать, что жизнь идет по наклонной... Потому что спускаться по наклонной гораздо легче, чем подниматься вверх. Особенно когда в пути тебя сопровождает невероятная, терпеливая и понимающая жена...“, - певец поделился в Instagram видеороликом, где он вместе со своей любимой женой.
Их совместная жизнь началась 17 декабря 1997 года, когда Яагуп со спортивной сумкой с одеждой через плечо отправился жить к Кристийне. Той зимой началась традиция рождественских вечеринок для друзей Яагупа и Кристийны, которая тоже длится уже четверть века.
Кристийна и Яагуп поженились летом 2004 года и являются родителями двух на данный момент уже взрослых детей.