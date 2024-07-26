Культура
26.07.2024, 17:00

Что случилось? Летний фестиваль SUME 2024 пришлось отменить

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Фестиваль SUME
Фестиваль SUME
ФОТО: PRESSIMATERJAL

Городской и музыкальный фестиваль SUME, который должен был пройти 9-10 августа в парке Кадриорг, этим летом будет отменен. Всем покупателям билетов будут возвращены деньги.

Непростое решение организаторы приняли сообща – целью всегда было предложить гостям фестиваля полноценную программу и незабываемые музыкальные впечатления. После детального рассмотрения и тщательного анализа всей предфестивальной деятельности было установлено, что в этом году не представляется возможным предложить такие ​​программу и атмосферу, которые бы соответствовали ожиданиям зрителей или стандартам организатора мероприятия.

Команда фестиваля SUME приносит извинения за возможные неудобства и благодарит зрителей за понимание.

Это решение не повлияет на летний концерт SUME в Пярну, поэтому всех заинтересованных ждут уже 3 августа в саду виллы Амменде в Пярну, где Рекет и Инес выступят, чтобы вместе дать провести старт последнему месяцу лета. Больше информации - здесь.

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RusDelfi
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