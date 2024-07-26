Что случилось? Летний фестиваль SUME 2024 пришлось отменить

Непростое решение организаторы приняли сообща – целью всегда было предложить гостям фестиваля полноценную программу и незабываемые музыкальные впечатления. После детального рассмотрения и тщательного анализа всей предфестивальной деятельности было установлено, что в этом году не представляется возможным предложить такие программу и атмосферу, которые бы соответствовали ожиданиям зрителей или стандартам организатора мероприятия.
Команда фестиваля SUME приносит извинения за возможные неудобства и благодарит зрителей за понимание.
Это решение не повлияет на летний концерт SUME в Пярну, поэтому всех заинтересованных ждут уже 3 августа в саду виллы Амменде в Пярну, где Рекет и Инес выступят, чтобы вместе дать провести старт последнему месяцу лета. Больше информации - здесь.