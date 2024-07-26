Что случилось? Летний фестиваль SUME 2024 пришлось отменить

Непростое решение организаторы приняли сообща – целью всегда было предложить гостям фестиваля полноценную программу и незабываемые музыкальные впечатления. После детального рассмотрения и тщательного анализа всей предфестивальной деятельности было установлено, что в этом году не представляется возможным предложить такие ​​программу и атмосферу, которые бы соответствовали ожиданиям зрителей или стандартам организатора мероприятия.