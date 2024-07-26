26.07.2024, 18:00
ФОТО | Президент Алар Карис познакомил новое руководство музея Орсе в Париже с творчеством эстонских художников(2)
ФОТО:
Президент Эстонии Алар Карис в четверг, 25 июля, в ходе своего визита в Париж посетил музей изобразительных искусств Орсе.
„Посетил музей Орсе и познакомил его нового директора Сильвена Амика и советника Николя Госсерана с эстонскими художниками Конрадом Мяги и Кристи Конги“, - написал Алар Карис в социальных сетях.
Он выразил надежду, что это может вдохновить на показ эстонского искусства в Париже.
В ходе посещения музея Орсе президент Эстонии насладился французскими шедеврами от 19 века до импрессионизма.