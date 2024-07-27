В программу Венецианского кинофестиваля отобран фильм, снятый с участием Эстонии

„Тихая жизнь“ исследует феномен, наблюдавшийся в Швеции в последние десятилетия, когда дети семей, получивших отказ в предоставлении убежища, впадают в странную летаргию. Главный герой фильма – ребенок, от которого зависит судьба всей семьи, поскольку он является для апелляционной комиссии ключевым свидетелем.

„С тех пор, как я несколько лет назад услышал о синдроме резигнации у детей, я был уверен, что это необходимо запечатлеть на экране. Миллионы детей находятся в движении, вынуждены покинуть свои дома из-за войны, бедности или политических преследований, надеясь найти достойную жизнь. Но как могут родители обеспечить своим детям защиту и стабильность, зная при этом, что реальность не внушает оптимизма? „Тихая жизнь“ рассказывает об их борьбе за восстановление надежды и стабильности любой ценой, о поиске света в бесчеловечной ситуации“, – сказал режиссер фильма.

В главных ролях в фильме – молодые эстонские актеры Наоми Ламп и Мира Пашутина, а также международно признанные артисты Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин.

В создании фильма принимали участие профессионалы эстонского кинематографа: художник по костюмам Яанус Вахтра („Купе №6“, „Невидимая борьба“, „Эстония“), художник по свету Вилле Пенттиля („Довод“, „Вечный путь“) и кастинг-директор Пирет Тоомвап („Последний часовой“, „Товарищ ребенок“). Продюсерами фильма являются Рийна Силдос и Элина Литвинова. Под их руководством недавно был создан масштабный телесериал „Эстония“, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале в Торонто осенью 2023 года.

В Эстонии „Тихая жизнь“ будет показана в рамках специального показа осенью на кинофестивале „Темные ночи“.