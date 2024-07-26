Маллукас и Катрин Луст идут в суд: “Надо мной просто издевались на последних днях беременности. Перед родами мне пришлось пережить самую жестокую травлю“

Первое письмо с требованием в этом скандале, в котором замешаны телеведущая Катрин Луст, блогерка Маллукас и ее подруга Кристина Пяртельпоэг , телеведущая направила 11 июля Маллукас. Согласно нему блогерка должна возместить нематериальный ущерб в 5000 евро, оплатить внесудебные юридические издержки Луст на сумму 2400,96 евро и принести извинения.

„Мой ответ таков: я не собираюсь делать ничего из этого. Тогда давайте уж пойдем в суд, если аппетит так велик. А что касается извинений, то их обычно не приносят в ответ на угрозы“, - написала Маллукас. В ответ на требования Луст Маллукас направила ей свое - на невероятно крупную сумму.