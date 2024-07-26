Шоубиз
26.07.2024, 15:00

Маллукас и Катрин Луст идут в суд: “Надо мной просто издевались на последних днях беременности. Перед родами мне пришлось пережить самую жестокую травлю“

 
Катрин Луст и Маллукас
Катрин Луст и Маллукас
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Две недели назад ведущая программы „Kuuuurija“ Катрин Луст направила известной эстонской блогерке Маллукас требование возместить нематериальный ущерб в 5000 евро, а та не осталась в долгу и направила свое требование - в целых 350 000 евро. По всей видимости, женщины пойдут в суд, ведь они обе не согласны с требованиями друг друга.

Первое письмо с требованием в этом скандале, в котором замешаны телеведущая Катрин Луст, блогерка Маллукас и ее подруга Кристина Пяртельпоэг, телеведущая направила 11 июля Маллукас. Согласно нему блогерка должна возместить нематериальный ущерб в 5000 евро, оплатить внесудебные юридические издержки Луст на сумму 2400,96 евро и принести извинения.

„Мой ответ таков: я не собираюсь делать ничего из этого. Тогда давайте уж пойдем в суд, если аппетит так велик. А что касается извинений, то их обычно не приносят в ответ на угрозы“, - написала Маллукас. В ответ на требования Луст Маллукас направила ей свое - на невероятно крупную сумму.

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