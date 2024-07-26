26.07.2024, 15:00
Маллукас и Катрин Луст идут в суд: “Надо мной просто издевались на последних днях беременности. Перед родами мне пришлось пережить самую жестокую травлю“
ФОТО: | Delfi Meedia
Две недели назад ведущая программы „Kuuuurija“ Катрин Луст направила известной эстонской блогерке Маллукас требование возместить нематериальный ущерб в 5000 евро, а та не осталась в долгу и направила свое требование - в целых 350 000 евро. По всей видимости, женщины пойдут в суд, ведь они обе не согласны с требованиями друг друга.
Первое письмо с требованием в этом скандале, в котором замешаны телеведущая Катрин Луст, блогерка Маллукас и ее подруга Кристина Пяртельпоэг, телеведущая направила 11 июля Маллукас. Согласно нему блогерка должна возместить нематериальный ущерб в 5000 евро, оплатить внесудебные юридические издержки Луст на сумму 2400,96 евро и принести извинения.
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