Сексуальное возбуждение — далеко не единственное, что может вызывать эрекцию у мужчин. Вот еще причины
Чтобы наполнить пенис кровью, телу не нужна физическая стимуляция. Достаточно нужного сигнала из мозга
Несмотря на представления, что возбудиться для мужчин ничего не стоит, на самом деле механизм эрекции довольно сложен. Чтобы она произошла, сразу несколько системв организме должны сработать слаженно.
Что касается полового члена, все понятно: он состоит из трубок пещеристого тела, пронизанных огромной сетью кровеносных сосудов и нервов, обтянутых мышцами и кожей. Когда в эти сосуды поступает кровь, трубки набухают — член увеличивается в размерах и твердеет. Но начинается этот процесс „с головы“.
Раньше считалось, что сосуды, чтобы удержать кровь в члене, каким-то образом „закрываются“ на время эрекции. Теперь же известно, что мышцы вокруг сосудов напряжены не в состоянии эрекции и не пропускают много крови. Но в определенный момент по команде спинного мозга начинает выделяться окись азота, которая расслабляет мышцы и позволяет дополнительной крови хлынуть в сосуды.
Спровоцировать сигнал от спинного мозга может как прямая физическая стимуляция члена (например, мастурбация или прикосновения к головке пениса), так и сигнал от головного мозга. Еще во всем этом задействованы гормоны, но пока ученые не очень понимают, как именно. И пока от головного и спинного мозга поступают сигналы, а гормоны стимулируют выработку азота, кровь удерживается в половом органе.
Головной мозг при этом не главное звено цепочки. Эрекция может появляться даже без участия нашего сознания: так происходит у младенцев, лишенных либидо, и даже у плода в утробе. Так что и взрослые мужчины способны испытывать эрекцию без их на то воли.
Ночная эрекция
Это самый частый пример спонтанной эрекции, знакомый каждому мужчине, хотя не до конца изученный. Предполагается, что ночное набухание члена связано с фазой быстрого сна, когда это чаще всего и случается. В это время наш мозг активен, мы видим сны, а организм делает что-то вроде „проверки“ работы систем организма — в том числе и сосудов в пенисе. Также во время быстрого сна мышцы расслаблены — возможно, и это тоже влияет на прилив крови (ее буквально ничего не останавливает).
Пик частоты ночных эрекций приходит на момент полового созревания мальчиков, поэтому иногда связывают это явление с воздействием гормона тестостерона. Хотя такая связь и не доказана — пока это лишь предположение, на котором сходятся многие ученые.
Впрочем, ночную эрекцию в любом возрасте уже сегодня рассматривают как признак нормального функционирования половой системы. За ночь мужчина может испытывать около пяти таких спонтанных возбуждений длительностью до получаса. С возрастом их частота снижается или они вовсе исчезают.
Кроме того, исследования ночной эрекции проводят для диагностики эректильной дисфункции. А еще уменьшение частоты спонтанных эрекций во сне может говоритьо клинической депрессии.
Физическая активность
Аэробная активность (медленный бег, плавание, велосипед) может не только улучшать репродуктивное здоровье в долгой перспективе, но и вызвать спонтанные эрекции. Все дело в притоке крови в область малого таза и гормональном всплеске.
От тренировок телу посылается тот самый сигнал, запускающий процесс выработки оксида азота. В итоге „разогретая“ кровь устремляется не только в мышцы, но и в сосуды члена.
Кроме того, спровоцировать эрекцию может езда на велосипеде. В этом случае причина в физическом воздействии на мышцы в области паха.
Но с велосипедными поездками мужчинам нужно быть осторожнее. Есть исследования, которые показывают, что они могут быть фактором риска эректильной дисфункции. Ранее „Зеркало“ тоже писало, что от увлечения велоспортом стоит отказаться людям, которые планируют зачать ребенка.
Гормональные сбои
Как говорилось выше, гормоны — важная составляющая процесса возбуждения. Соответственно, сбой в их выработке может как ослабить эрекцию даже в нужный момент, так и спровоцировать ее спонтанно. Обычно именно гормональную перестройку „винят“ в частых дневных эрекциях у подростков. Когда пубертат завершается, то и частота эрекции приходит в норму.
При этом — повторимся — нет убедительных доказательств, что повышенная возбудимость подростков или их эмоциональные перепады напрямую связаны лишь с тестостероном. Есть исследование, которое и вовсе показало, что уровень тестостерона после секса выше, чем перед ним. Тем не менее этот гормон все же связывают с либидо и способностью достигать эрекции.
Стимуляции, которые мозг ошибочно „читает“
Если воздействовать на эрогенные зоны, то периферическая нервная система отправит об этом сигнал в свой „контролирующий орган“ — спинной мозг. Если это происходит во время секса, то подключается головной мозг и помогает распознать стимуляцию правильно — так между ситуацией и ощущениями у человека не происходит „рассинхрона“.
Но иногда самое обычное воздействие на эрогенные места может возбудить. Например, если у вас чувствительные соски или слух, то даже трение одежды или шепот в ухо могут быть восприняты спинным мозгом как сексуальная стимуляция.
Еще одним провокатором спонтанной эрекции бывает переполненный мочевой пузырь. От давления на простату может произойти все тот же прилив крови. Чаще такое случается перед пробуждением, когда у мужчины как раз случаются одновременно и сильный позыв помочиться, и стойкая эрекция.
Стресс
Поскольку головной мозг тоже участвует в процессе появления эрекции, то сильный эмоциональный всплеск или глубокие переживания могут отразиться на работе организма даже таким способом. Неслучайно существуют люди, которые находятся в постоянном стрессе от страха неожиданных эрекций. В основном, конечно, это подростки, которые боятся, что в неловкой ситуации могут возбудиться прямо на публике.
Есть даже рекомендации, как бороться с такими „проблемами“, и клиники, предлагающие лечение от нежелательных эрекций (насколько эффективна их терапия, судить не беремся). Хотя чаще стресс все же негативно влияет на желание секса и даже может привести к эректильной дисфункции.
Лекарства
Медикаменты могут вызывать „нежелательное“ возбуждение — и речь вовсе не о специальных таблетках для потенции. Есть целый набор препаратов, у которых эрекция считается побочным эффектом.
К слову, первый препарат для лечения эректильной дисфункции на основе силденафила (сейчас известный как „Виагра“) — как раз результат вовремя замеченной „побочки“. В 1990-х компания Pfizer испытывала новый препарат от стенокардии, и специалисты обратили внимание на то, что у принимавших препарат людей улучшилась эрекция.
Принцип работы сердечных препаратов и „Виагры“ похожи: они улучшают кровоснабжение. Подобный эффект могут вызвать также антигипертензики (их применяют для лечения артериального давления), кортикостероиды (противовоспалительные средства) и не только. Возбудительный эффект в том числе дают и некоторые препараты для лечения бессонницы и антидепрессанты.
Лекарства могут вызвать не просто спонтанную эрекцию, но даже приапизм. Это состояние проявляется как долгое (более нескольких часов) и болезненное возбуждение. Такое состояние уже считается патологическим и требует экстренного обращения за помощью. Помимо этого, он может быть также симптомом опасных заболеваний (лейкемии, рака простаты, травм органов малого таза и не только).
Приапизм может быть и не таким выраженным, чтобы причинять боль и дискомфорт. Так что частые и необъяснимые спонтанные эрекции, появившиеся в определенный период жизни, лучше не оставлять без внимания и идти к врачу. То же самое касается эрекции, которая не проходит более четырех часов.