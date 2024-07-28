Сексуальное возбуждение — далеко не единственное, что может вызывать эрекцию у мужчин. Вот еще причины

Чтобы наполнить пенис кровью, телу не нужна физическая стимуляция. Достаточно нужного сигнала из мозга

Несмотря на представления, что возбудиться для мужчин ничего не стоит, на самом деле механизм эрекции довольно сложен. Чтобы она произошла, сразу несколько системв организме должны сработать слаженно.

Что касается полового члена, все понятно: он состоит из трубок пещеристого тела, пронизанных огромной сетью кровеносных сосудов и нервов, обтянутых мышцами и кожей. Когда в эти сосуды поступает кровь, трубки набухают — член увеличивается в размерах и твердеет. Но начинается этот процесс „с головы“.

Раньше считалось, что сосуды, чтобы удержать кровь в члене, каким-то образом „закрываются“ на время эрекции. Теперь же известно, что мышцы вокруг сосудов напряжены не в состоянии эрекции и не пропускают много крови. Но в определенный момент по команде спинного мозга начинает выделяться окись азота, которая расслабляет мышцы и позволяет дополнительной крови хлынуть в сосуды.

Спровоцировать сигнал от спинного мозга может как прямая физическая стимуляция члена (например, мастурбация или прикосновения к головке пениса), так и сигнал от головного мозга. Еще во всем этом задействованы гормоны, но пока ученые не очень понимают, как именно. И пока от головного и спинного мозга поступают сигналы, а гормоны стимулируют выработку азота, кровь удерживается в половом органе.

Головной мозг при этом не главное звено цепочки. Эрекция может появляться даже без участия нашего сознания: так происходит у младенцев, лишенных либидо, и даже у плода в утробе. Так что и взрослые мужчины способны испытывать эрекцию без их на то воли.

Ночная эрекция