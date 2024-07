Начинается фестиваль Laima RendezVous в Юрмале: кто выйдет на сцену в „Дзинтари“

В первый день фестиваля, 26 июля, выступит популярная в 90-х группа Londonbeat. Их знаменитая песня I’ve Been Thinking About You была выпущена в 1991 году и быстро возглавила чарты Billboard Hot 100 и Hot Dance Music/Club, а в 2019 году ремикс на этот хит вернулся в первую десятку танцевальных чартов Billboard.