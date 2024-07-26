Начинается фестиваль Laima RendezVous в Юрмале: кто выйдет на сцену в „Дзинтари“
26 июля в Юрмале начнется ставший уже традиционным фестиваль Laima RendezVous Jūrmala. В этом году организаторы собрал“ очень разнообразную программу — от Nemo (победители „Евровидения“ 2024 года) и экстравагантного француза Lucky Love, до классического рока группы „Би-2“ и Андрея Макаревича.
В первый день фестиваля, 26 июля, выступит популярная в 90-х группа Londonbeat. Их знаменитая песня I’ve Been Thinking About You была выпущена в 1991 году и быстро возглавила чарты Billboard Hot 100 и Hot Dance Music/Club, а в 2019 году ремикс на этот хит вернулся в первую десятку танцевальных чартов Billboard.
Первый день фестиваля также будет посвящен поддержке Украины. На сцену выйдут украинские артисты Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Алексеев, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин, Уку Сувисте из Эстонии и исполнители из Латвии: Янис Стибелис, Иго, Нормунд Рутулис и Грета Грантиня.
Все три дня фестиваля на сцене будут блистать украинский балет Freedom Ballet и, конечно же, сама Лайма Вайкуле.
Субботний концерт пройдет с двумя хедлайнерами: группой „Би-2“ и победителями „Евровидения“ этого года NEMO. После вторжения в Украину участники „Би-2“ покинули Россию.
24-летние NEMO (настоящее имя Немо Меттлер) покорили сердца меломанов своим выступлением с песней The Code на конкурсе „Евровидение“ в мае этого года в Мальме.
Помимо „Би-2“ и NEMO, гостей фестиваля будут развлекать SunStroke Project (Молдова), Элина Нечаева и Виктор Викс (Эстония), а также болгарская исполнительница Элизабет Захариева, Ice Hokku (Израиль), Максим Покровский и „Ногу Свело!“, Николай Трубач (Украина) и Василий Попадюк (Канада).
В субботу выступят и наши артисты Интар Бусулис, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис, Иво Фоминс, Айя Андреева, Динара Рудане и Patrisha.
Воскресный концерт Laima RendezVous традиционно является главным событием фестиваля. В этом году хедлайнером заключительного дня станет Андрей Макаревич. Неизменный лидер легендарной группы „Машина времени“ занимается музыкой со своим коллективом уже 55 лет. Он написал большинство из 600 песен творческого наследия группы.
Экстравагантный Lucky Love, которого часто называют современным Фредди Меркьюри, также заслуживает внимания. Его визуальное сходство с вокалистом группы Queen, жизненная философия и артистический подход делают его сенсацией. Артист, который родился без одной руки, считает, что инвалидность не является препятствием для успеха. „Моя цель — показать, что люди с ограниченными возможностями не должны говорить: „Я не могу этого сделать“, а верить в себя, что бы ни случилось“, — сказал в интервью Mad Officiel многолетний ведущий и артист французского кабаре Madame Arthur.
В заключительный день фестиваля на сцену также выйдут Нино Катамадзе и еще два грузинских исполнителя — Стефан Мгебришвили и Николоз Рачвели, молдавский коллектив SunStroke Project, польский артист Михал Шпак, представлявший свою страну на „Евровидении-2016“, и участник „Евровидения-2021“ Уку Сувисте (Эстония). И, конечно, латвийские артисты Интар Бусулис, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис, Маркус Рива, Musiqq, Citi zēni и Мария Наумова.
Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.Билеты в продаже в кассах Biļešu Serviss.
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