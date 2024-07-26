Начинается фестиваль Laima RendezVous в Юрмале: кто выйдет на сцену в „Дзинтари“

В первый день фестиваля, 26 июля, выступит популярная в 90-х группа Londonbeat. Их знаменитая песня I’ve Been Thinking About You была выпущена в 1991 году и быстро возглавила чарты Billboard Hot 100 и Hot Dance Music/Club, а в 2019 году ремикс на этот хит вернулся в первую десятку танцевальных чартов Billboard.

Первый день фестиваля также будет посвящен поддержке Украины. На сцену выйдут украинские артисты Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Алексеев, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин, Уку Сувисте из Эстонии и исполнители из Латвии: Янис Стибелис, Иго, Нормунд Рутулис и Грета Грантиня.

Все три дня фестиваля на сцене будут блистать украинский балет Freedom Ballet и, конечно же, сама Лайма Вайкуле.

Субботний концерт пройдет с двумя хедлайнерами: группой „Би-2“ и победителями „Евровидения“ этого года NEMO. После вторжения в Украину участники „Би-2“ покинули Россию.

24-летние NEMO (настоящее имя Немо Меттлер) покорили сердца меломанов своим выступлением с песней The Code на конкурсе „Евровидение“ в мае этого года в Мальме.

Помимо „Би-2“ и NEMO, гостей фестиваля будут развлекать SunStroke Project (Молдова), Элина Нечаева и Виктор Викс (Эстония), а также болгарская исполнительница Элизабет Захариева, Ice Hokku (Израиль), Максим Покровский и „Ногу Свело!“, Николай Трубач (Украина) и Василий Попадюк (Канада).

В субботу выступят и наши артисты Интар Бусулис, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис, Иво Фоминс, Айя Андреева, Динара Рудане и Patrisha.

Воскресный концерт Laima RendezVous традиционно является главным событием фестиваля. В этом году хедлайнером заключительного дня станет Андрей Макаревич. Неизменный лидер легендарной группы „Машина времени“ занимается музыкой со своим коллективом уже 55 лет. Он написал большинство из 600 песен творческого наследия группы.