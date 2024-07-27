Андрей Зевакин все еще „бедный“? Доходы фирмы блогера выше, чем у многих других звезд

24 июля Андрей признался, что никто из его знакомых до сих пор не хотел брать у него денег в долг. „У меня просят, потому что знают, что я дам, а потом забуду об этом“, — пошутила в ответ Пяртельпоэг, на что Зевакин рассмеялся.

Зевакин также заявил в подкасте, что, если бы его заработки были обнародованы, „некоторые бы поняли, что на самом деле он зарабатывает больше их“. Может ли это быть намеком на Бригитте Сюзанне Хунт, которая в прошлом году назвала Зевакина „бедным“?

Глядя в информационный регистр, выясняется, что блогер заработал значительные суммы со своей одноименной компанией Andrei Zevakin OÜ. Компанию он создал 25 октября 2017 года.

В 2023 году доход от продаж компании Зевакина составил 141 859 евро, а прибыль за год - 87 062 евро. Цифры значительно выросли по сравнению с предыдущим, 2022 годом. В 2022 году доход от продаж компании составил 87 001 евро, а прибыль за год — 57 562 евро.

Самый высокий облагаемый налогом оборот компании Зевакина на данный момент - 53 302 евро - пришелся на четвертый квартал 2023 года. 2024 год также начался для ютубера удачно: в первом квартале оборот его компании составил 32 518 евро, во втором — 37 116 евро.

Зевакин — единственный сотрудник компании под своим именем, налоговой задолженности у него нет.