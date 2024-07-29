Это стало последней каплей: поступок королевы Елизаветы II, который повлиял на решение Гарри и Меган уйти из семьи

Появившееся в Сети королевское видео, распространенное королевской семьей, стало „последней каплей“ для принца Гарри и Меган Маркл перед тем, как они приняли решение оставить свои королевские обязанности.

В милом видеоролике, опубликованном королевской семьей в декабре 2019 года, покойная королева Елизавета была запечатлена вместе со своими тремя наследниками — принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем — помешивающими рождественский пудинг.

Бывшая королева затем записала свое ежегодное обращение к нации, которое транслируется каждое Рождество, а на заднем плане видео были показаны фотографии, на которых она была запечатлена с Уильямом и Кейт, но портретов Гарри и Меган не было видно.

Королевский эксперт Даниэла Элсер утверждает, что исключить фотографии Гарри и Меган из видео было принято Елизаветой II в последний момент перед съемкой. Она посмотрела на стол, на котором были расставлены фотографии, которые она сама отобрала. „На заднем плане видео были показаны фотографии, на которых она была запечатлена с Уильямом и Кейт, но ни на одной из них не было видно Гарри и Меган“, - цитирует ее слова express.co.uk. Однако там не было также фотографий ее других внуков, а только непосредственная линия наследования престола, так что обида Гарри и Меган была не обоснованной.

В то же время королевский комментатор Омид Скоби, который поддерживал Меган и Гарри в Великобритании, в своей книге о Сассекских, которая называлась „В поиске свободы“, заявил, что „Для Гарри и Меган видео стало еще одним знаком того, что им нужно обдумать свой собственный путь“.

В последнее время отношения герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей практически полностью сошли на нет. Недавно стало известно, что принц Гарри планирует поездку в Британию на целый месяц летом, чтобы повидаться с родственниками и, возможно, попытаться наладить отношения. Но Меган к нему вряд ли присоединится.