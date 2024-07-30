Шоубиз
30.07.2024, 12:01

Названа самая красивая актриса всех времен

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
ФОТО: Denis Makarenko | Shutterstock

Ее знают абсолютно все, пишет ListChallenges.

Много лет самой красивой актрисой считали Мэрилин Монро, однако со временем вкусы изменились. Согласно опросу портала ListChallenges, большинство людей самой красивой актрисой всех времен считают 59-летнюю Монику Беллуччи.

А вот Мэрилин Монро в этом рейтинге заняла второе место. Закрыла тройку красоток актриса Анджелина Джоли, получившая признание после фильма „Мистер и Миссис Смит“.

Интересно, что в опросе участвовали немало актрис. Например, Брижит Бардо, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Натали Портман и другие.

А вот последнее место в этом рейтинге заняла британская актриса Хелена Бонэм Картер.

Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы „Дракула“, „Малена“, „Матрица: Перезагрузка“ и „Матрица: Революция“, „Страсти Христовы“, „Братья Гримм“, „007: Спектр“, „По млечному пути“, „Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра““.

Актриса была замужем за актёром Венсаном Касселем. Старшая из дочерей от этого брака, Дева Кассель, — известная фотомодель. Младшая дочь - Леони Кассель.

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