ВИДЕО | Потрясающий результат! Сильвия Ильвес полностью довольна недавно проведенной процедурой красоты
Виолончелистка Сильвия Ильвес объявила на прошлой неделе, что собирается в Турцию, чтобы сделать новые зубы. Наконец её большая мечта сбылась.
Сильвия Ильвес постоянно держала своих подписчиков в курсе своей поездки в Турцию, где недавно прошла ее бьюти-процедура. Приехав несколько дней назад в Турцию, виолончелистка заявила, что собирается хорошо отдохнуть перед процедурой, чтобы восстановиться после ночного выступления и раннего перелета.
Поздно вечером того же дня Сильвия сообщила, что самый тяжелый день в стоматологической клинике позади. Она также радостно заявила, что эта поездка, вероятно, улучшит качество её жизни.
В пятницу, 26 июля, Сильвия поделилась новым постом клиники, где прошли процедуры и показала окончательный результат. На видео Сильвия широко улыбается – бесспорно, виолончелистка полностью довольна своими новыми зубами.
Стоимость новых зубов Сильвии составила около 7 500 евро (включая проживание и трансфер).