ВИДЕО | Потрясающий результат! Сильвия Ильвес полностью довольна недавно проведенной процедурой красоты

Сильвия Ильвес постоянно держала своих подписчиков в курсе своей поездки в Турцию, где недавно прошла ее бьюти-процедура. Приехав несколько дней назад в Турцию, виолончелистка заявила, что собирается хорошо отдохнуть перед процедурой, чтобы восстановиться после ночного выступления и раннего перелета.