26.07.2024, 16:00
Дизайнеры Танель Веэнре и Алдо Ярвсоо расстались спустя 28 лет вместе
ФОТО: | Delfi Meedia
Дизайнеры Танель Веэнре и Алдо Ярвсоо, которые были вместе 28 лет и являются родителями двойняшек, расстались. Об этом Ярвсоо рассказал в интервью журналу Anne & Stiil.
„Я влюблен с утра до ночи! В данный момент в двух мужчин, причем в одного из них уже давно. После расставания с Танелем я впервые живу один. Когда ты заканчиваешь длившиеся 28 лет отношения, то уже не спешишь начинать новые“, - признался дизайнер в интервью.
Несмотря на то, что пути Танеля и Алдо разошлись, они все равно ладят и проводят время вместе, воспитывая своих детей-двойняшек.