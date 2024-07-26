Дизайнеры Танель Веэнре и Алдо Ярвсоо расстались спустя 28 лет вместе

„Я влюблен с утра до ночи! В данный момент в двух мужчин, причем в одного из них уже давно. После расставания с Танелем я впервые живу один. Когда ты заканчиваешь длившиеся 28 лет отношения, то уже не спешишь начинать новые“, - признался дизайнер в интервью.