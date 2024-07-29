Шоубиз
29.07.2024, 17:02

Тонет, как "Титаник": бизнес Леонардо Ди Каприо терпит большие убытки

 
Леонардо Дикаприо
Леонардо Дикаприо
ФОТО: Denis Makarenko | Shutterstock

Леонардо Ди Каприо несет колоссальные убытки после инвестиций в британский бренд обуви. Фирма изготавливает кроссовки из переработанного бамбука, пенопласта и резины, передает FOCUS.

Компания американского актера с мировой славой Леонардо Ди Каприо Wild Loci Ltd, производящая модные кроссовки Loci, сообщила об убытках размере 3,5 млн долларов задолженности перед кредиторами, пишет Daily Mail.

Говорят, что 49-летний актер имеет личное состояние в размере 300 миллионов долларов и часть этого ошеломляющего состояния он направил на инвестиции в Wild Loci. Британская фирма изготавливает кроссовки из переработанного бамбука, пенопласта и резины, а также перерабатывает 20 пластиковых бутылок для каждой производимой пары. Ассортимент кроссовок Wild Loci включает женские и мужские модели и размеры, а розничная цена составляет от 155 до 220 долларов США.

Согласно отчетам, поданным в Companies House, к апрелю 2023 года Wild Loci Ltd понесла убытки в размере 3 479 440 долларов США, а годом ранее бренд сообщил об убытках в размере 1 245 796 долларов. Став инвестором компании, Лео заявил: „Я горжусь тем, что являюсь инвестором LOCI, бренда, стремящегося минимизировать свое воздействие на окружающую среду и сосредоточенного на создании этичной обуви, не тестируемой на животных“.

Однако, в последнее время звезду экранов стали обвинять в лицемерии из-за того, что, ведя роскошный образ жизни, он одновременно призывал других бороться с изменением климата и покупать одежду и обувь из переработанных материалов.

Лауреат премии „Оскар“ основал Фонд Леонардо Ди Каприо в 1998 году в возрасте 24 лет с целью привлечения внимания и финансирования защиты биоразнообразия, сохранения океанов и лесов, а также для борьбы с изменениями климата.

Актер также входит в совет директоров нескольких организаций по защите окружающей среды, включая Всемирный фонд дикой природы, Совет по защите природных ресурсов, Международный фонд защиты животных, Pristine Seas and Oceans 5.

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