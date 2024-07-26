Шоубиз
26.07.2024, 13:55

Париж-2024: стало известно, кто выступит на церемонии открытия Олимпиады

 
Celine Dion ja Lady gaga
Celine Dion ja Lady gaga
ФОТО: Scanpix

Селин Дион и Леди Гага станут главными звездами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, известные певицы репетировали совместное исполнение легендарной песни Эдит Пиаф „La Vie en rose“.

Для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года, когда она была вынуждена отменить мировое турне из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

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