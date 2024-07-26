26.07.2024, 13:55
Париж-2024: стало известно, кто выступит на церемонии открытия Олимпиады
ФОТО: Scanpix
Селин Дион и Леди Гага станут главными звездами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Independent, известные певицы репетировали совместное исполнение легендарной песни Эдит Пиаф „La Vie en rose“.
Для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года, когда она была вынуждена отменить мировое турне из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.