ВИДЕО | „От лица всех украинцев – я благодарю! Мы все благодарим за это“: Макс Барских о фестивале Вайкуле(1)
В пятницу вечером, среди прочих артистов, на юрмальской сцене выступил Макс Барских. Певец дал 20-ти минутный концерт, состоящий из четырех песен. Это не первое „Рандеву„ Макса, в прошлом году он также поднимался на сцену „Дзинтари„.
В этот раз все журналисты были несколько раз оповещены, что на политические темы артист общаться не хочет. Несмотря на долгое ожидание и потерю надежды у прессы, музыкант все-таки вышел на красную ковровую дорожку. Артист любезно согласился поговорить со всеми желающими, однако только на украинском или английском языке. Стоит отметить, что в прошлом году Макс Барских давал интервью на русском.
„Мы недавно закончили украинский национальный тур и четыре мои любимые песни я решил сегодня презентовать жителям Латвии“,– говорит Макс Барских. Так здорово, что весь сегодняшний день посвящен Украине. Мы чувствуем поддержку и от лица всех всех украинцев – я благодарю! Мы все благодарим за это“,– сказал Макс Барских порталу Bublik.