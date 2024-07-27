ВИДЕО | „От лица всех украинцев – я благодарю! Мы все благодарим за это“: Макс Барских о фестивале Вайкуле

В этот раз все журналисты были несколько раз оповещены, что на политические темы артист общаться не хочет. Несмотря на долгое ожидание и потерю надежды у прессы, музыкант все-таки вышел на красную ковровую дорожку. Артист любезно согласился поговорить со всеми желающими, однако только на украинском или английском языке. Стоит отметить, что в прошлом году Макс Барских давал интервью на русском.