ВИДЕО | „Почему я должна петь с тобой?“ Уку Сувисте вспоминает, как Лайма Вайкуле его отчитала

Рассказывая о музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле, Уку говорит, что это большое событие непосредственно само Лаймы Вайкуле, на которое латышка приглашает людей, связанных с ней в музыкальном плане. „Она шоу-вумэн. У нее очень хорошие танцоры и музыканты“, - говорит Уку, добавляя, что дополнительная ценность Laima Rendezvous в том, что в этом году фестиваль посвящен поддержке Украины.

Среди прочего, Сувисте рассказал, что много лет назад он просил Вайкуле спеть с ним дуэтом, но латвийский певец отказал ему. В 2010 году Сувисте принял участие в международном конкурсе вокалистов „Новая волна“ в Юрмале. Лайма была в составе жюри, и Сувисте решил позвонить латышке после конкурса, чтобы предложить ей спеть дуэтом. Но Лайма отказала Сувисте, ответив: „Но почему я должна петь с тобой?“.

Однако, по словам Сувисте, дуэт все-таки случился несколькими годами позже.

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