Лева и Шура Би-2: „Для нас эта площадка намоленная. Лайма звезда фестиваля – будем подстраиваться под нее“

Хедлайнерами второго дня фестиваля Laima Rendezvous стали „Би-2“, которые приедут в Таллинн ровно через месяц, где дадут большой 2,5-часовой концерт с Рижским симфоническим оркестром. Порталу Bublik удалось немного пообщаться с Левой и Шурой Би-2 после саундчека. Как они готовились к фестивалю, сложно ли было спеться с Лаймой Вайкуле и что ждет эстонского слушателя в последний день лета – в интервью портала Bublik.