Лева и Шура Би-2: „Для нас эта площадка намоленная. Лайма звезда фестиваля – будем подстраиваться под нее“(11)
Хедлайнерами второго дня фестиваля Laima Rendezvous стали „Би-2“, которые приедут в Таллинн ровно через месяц, где дадут большой 2,5-часовой концерт с Рижским симфоническим оркестром. Порталу Bublik удалось немного пообщаться с Левой и Шурой Би-2 после саундчека. Как они готовились к фестивалю, сложно ли было спеться с Лаймой Вайкуле и что ждет эстонского слушателя в последний день лета – в интервью портала Bublik.
Журналист портала Bublik встретилась с Левой и Шурой Би-2 сразу после их репетиции. Саундчек длился довольно долго, потому что группа выступает под аккомпанемент живой музыки и требовалось наладить работу большого количества различных музыкантов. Несмотря на рабочие моменты, уже на репетиции работникам фестиваля удалось насладиться любимыми хитами исполнителей.
Как группе поступило предложение выступить на фестивале Лаймы Вайкуле и насколько сложно исполнить песню в дуэте, почти не репетируя – в интервью с „Би-2“.