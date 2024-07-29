ГАЛЕРЕЯ | Галкин пел на латышском и украинском, а Макаревич – на иврите: смотрите, чем удивлял фестиваль в последний день

Завершающий день фестиваля начался не только с утренних репетиций, где ровными струйками, не отходят от графика, артисты стекались на сцену и отрабатывали свои вечерние номера, но и затянувшимся дождем, переросшим в ураган. Все надеялись, что к вечеру погода разгуляется, но с каждой минутой становилось только хуже и ливень усиливался. Однако, это не помешало ходу фестиваля.

С 18 часов зрительный зал начал заполняться. Все места были заняты, а в воздухе витало предвкушение чего-то особенного. Как всегда элегантная Лайма Вайкуле приветствовала публику со сцены ярким номером – на помощь ей пришла танцевальная труппа Freedom из Украины.

На сцену один за другим выходили артисты, дарившие слушателям свои лучшие номера. Зрители могли наслаждаться разнообразием языков, жанров и стилей: от классической эстрады до современных хитов, от треков на английском до гимна на иврите. Но главный сюрприз все-таки ждал всех в конце вечера.

В середине концертной программы друг за другом вышли сначала Элина Нечаева, которая исполнила свою евровизионную песню 2018-го года, а затем Уку Сувисте. После наших эстонских исполнителей на сцену поднялся Андрей Макаревич.

Музыкант появился на сцене и мгновенно завладел вниманием зрителей. Он исполнил не только свои самые известные песни, но и удивил присутствующих исполнением гимна Израиля в собственной аранжировке.

"Эта песня важна каждому израильтянину",– сказал Андрей и начал петь. В зале один за одним начали вставать люди, тем самым выражая свое уважение.

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Кульминацией последнего дня фестиваля стал концерт комика Максима Галкина: „Каждый год на сцене фестиваля есть тайный специальный гость, встречайте – Максим Галкин„– объявил ведущий выступление актера и зал разразился восторженными аплодисментами.

Максим много шутил про латышский язык и даже спел песню на нем, много каламбурил, поговорил про однополые браки, коррупцию, и даже пошутил со сцены над своей женой Аллой Пугачевой.

Смотрите, как прошел третий день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2024.