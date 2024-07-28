Максим Покровский рассказал, как попал на фестиваль Лаймы Вайкуле: „Кто же не любит Балтию?“

„Для меня это фестиваль значит довольно много, первую причину я обозначил – она довольно скучно звучит, но для меня важна: это другая атмосфера, это совершенно другой режим работы. Взаимодействие с залом, пространством, оркестром, да и с самим духом мероприятия“,– поделился впечатления Максим Покровский.

Лидер группы „Ногу Свело!“ также рассказал, как попал на фестиваль: „Началось все с того, что я ответил на пропущенный звонок. Я был в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке я просыпаюсь вечно недовольный, потому что в Европе в это время вся жизнь в разгаре, и, соответсвенно, все плохие новости я получаю с утра. Увидел пропущенный звонок в WatsApp, перезвонил, и совершенно недовольным голосом [прокричал в трубку] – „Вы мне звонили?!“. [На другом конце трубки телефонной] „Я - Лайма, хотела бы вас пригласить... И то, что Лайма делает так, это очень человечно“.