29.07.2024, 11:02
Элина Нечаева о шансах Томми Кэша на Евровидении: „Он эпатажный артист, зачастую это и ценится“
Эстонская оперная певица и участница „Евровидения„ 2018-го года Элина Нечаева частый гость на фестивалях Лаймы Вайкуле. 2024 год не стал исключением, и Лайма пригласила Элину выступить в двух фестивальных днях. В чем секрет их дружбы, почему Элина всегда званый гость на юрмальском концерте и что надо сделать Эстонии, чтобы наконец выиграть Евровидение – в интервью Bublik.
Роскошная Элина Нечаева приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле в сопровождении своего возлюбленного. Он, как истинный джентльмен, всячески помогал Элине в сборах, сопровождал до сцены, а также непрерывно фотографировал и снимал на видео каждый ее шаг.
Элина поделилась с порталом Bublik своими впечатлениями о фестивале. Смотрите видео!