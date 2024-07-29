Элина Нечаева о шансах Томми Кэша на Евровидении: „Он эпатажный артист, зачастую это и ценится“

Эстонская оперная певица и участница „Евровидения„ 2018-го года Элина Нечаева частый гость на фестивалях Лаймы Вайкуле. 2024 год не стал исключением, и Лайма пригласила Элину выступить в двух фестивальных днях. В чем секрет их дружбы, почему Элина всегда званый гость на юрмальском концерте и что надо сделать Эстонии, чтобы наконец выиграть Евровидение – в интервью Bublik.