ИНТЕРВЬЮ | Данила Козловский о Синатре, планах Вселенной и обаянии XX века

Не могу ответить на этот вопрос определенно. В разные моменты жизни я любил разные его песни. Бывали моменты, когда в моем плейлисте и вовсе не было Синатры. Да, на определенном этапе My Way был для меня знаковой композицией, возможно, будет когда-нибудь снова, потому что мне близок ее посыл и смысл. Но выходя на сцену в роли Лопахина и исполняя в сотый раз And now, the end is near, and so I face the final curtain…, ты перестаешь примеривать эти слова к собственной жизни. Это все равно, что носить в обычной жизни сценический костюм.