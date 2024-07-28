Зал аплодировал стоя: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

После того, как Алла Пугачева прилетела в Юрмалу с детьми одна, росСМИ начали шептаться, что в семье комика и певицы назревают конфликты. Видео, где Алла Борисовна гуляет с детьми по центральной улице Юрмалы в сопровождении неизвестного мужчины, и вовсе разлетелось по миру, а порталы сделали вывод, что в звездной семье действительно что-то не так.

Однако сегодняшний выход четы показал, что все у них в порядке. Уверенная и спокойная Алла Борисовна в сопровождении лучезарного Максима Галкина прибыла в концертный зал „Дзинтари“ на черном микроавтобусе марки Mercedes-Benz.

На Алле были короткие шорты, черная блуза и шляпа с широкими полями.

Журналист сделал ей комплимент: „Алла Борисовна, вы прекрасны сегодня!“ На что она ответила: „Я прекрасна всегда!“

Когда Алла с Максимом вошли в зал, все присутствующие поднялись со своих мест и долго, не переставая, аплодировали.

Поговаривают, что комик сегодня вечером должен появиться на сцене!

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