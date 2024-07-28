Зал аплодировал стоя: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле(20)
Последний день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2024 не радует гостей вечера погодой, ливень такой, что начинает затапливать улицы, но волею судьбы балует неожиданными встречами. На концерте закрытия фестиваля появились они – Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным!
После того, как Алла Пугачева прилетела в Юрмалу с детьми одна, росСМИ начали шептаться, что в семье комика и певицы назревают конфликты. Видео, где Алла Борисовна гуляет с детьми по центральной улице Юрмалы в сопровождении неизвестного мужчины, и вовсе разлетелось по миру, а порталы сделали вывод, что в звездной семье действительно что-то не так.
Однако сегодняшний выход четы показал, что все у них в порядке. Уверенная и спокойная Алла Борисовна в сопровождении лучезарного Максима Галкина прибыла в концертный зал „Дзинтари“ на черном микроавтобусе марки Mercedes-Benz.
На Алле были короткие шорты, черная блуза и шляпа с широкими полями.
Журналист сделал ей комплимент: „Алла Борисовна, вы прекрасны сегодня!“ На что она ответила: „Я прекрасна всегда!“
Когда Алла с Максимом вошли в зал, все присутствующие поднялись со своих мест и долго, не переставая, аплодировали.
Поговаривают, что комик сегодня вечером должен появиться на сцене!
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