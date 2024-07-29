ФОТО | И снова девочка! Эстонский музыкант Даниэль Леви в третий раз стал отцом

„Я исполнен благодарности. Ожидание закончилось 20.07. Я бы назвал и имя, но сейчас еще пробуем разные варианты. Всему свое время. Сообщим по ходу дела, какова жизнь с тремя девочками“, - поделился музыкант в Instagram.

В середине февраля Даниэль поделился счастливой новостью - он и его жена Элери ждут третьего ребенка. В финале Eesti Laul Элери Вийналасс призналась, что пара снова ждет девочку.

Даниэль Леви познакомился со своей женой Элери в 1996 году, когда он приехал в Эстонию со своей семьей и пошел в эстонскую школу. Даниэль и Элери оказались в одном классе. Пара поженилась в 2011 году, а в апреле 2018 года родилась их первая дочь Элвийне. Вторая дочь пары родилась в 2020 году и получила имя Элла.