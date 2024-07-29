ФОТО и ВИДЕО | Ретро-атмосфера с любимыми хитами Modern Talking! Томас Андерс и Сандра вернули Тарту в 80-е

Несмотря на шторм, который двигался по Южной Эстонии в направлении Тарту, настроение на Певческом поле оставалось на высоте, а народ собирался. К началу концерта в городе все еще было сухо.

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„Привет, мои эстонские друзья! – ранее обратился к своим поклонникам Томас Андерс.

„Modern Talking“ – настоящая история успеха

Свою уникальную карьеру Томас Андерс начал в 1979 году. После победы на песенном конкурсе Люксембургского радио он записал сингл „Judy“ и во время концертного тура познакомился с Дитером Боленом, музыкантом знаменитой группы CC Catch. С группой „Modern Talking“ Томас выпустил бесчисленное количество песен, которые попали в первую пятерку чартов в десятках стран мира, но суперхит „You’re My Heart, You’re my Soul“ оставался на вершине хит-парадов на протяжении полугода в 81 стране! В 1989 году Томас выпустил первый сольный альбом „Different“ и успешно начал сольную карьеру, работая с ведущими музыкантами Европы и США. Томас Андерс – певец, которого до сих пор ждут в самых разных уголках Земли, продал более 125 миллионов копий альбомов, включая групповые и сольные записи, получил более 420 платиновых и золотых наград! Несмотря на свой огромный успех и более чем 40-летний опыт работы в музыкальной сфере, Томас Андерс не утратил своей харизмы, именно поэтому его поклонники по всему миру восхищаются неподдельной искренностью звезды, которую он излучает на своих концертах.

Сандра – суперзвезда дискотек Европы