ФОТО и ВИДЕО | Ретро-атмосфера с любимыми хитами Modern Talking! Томас Андерс и Сандра вернули Тарту в 80-е
28 июля на Певческом поле в Тарту выступили настоящие легенды 80-х - солист Modern Talking Томас Андерс и Певица Сандра. Смотрите, как публика собирается на концерт.
Несмотря на шторм, который двигался по Южной Эстонии в направлении Тарту, настроение на Певческом поле оставалось на высоте, а народ собирался. К началу концерта в городе все еще было сухо.
„Привет, мои эстонские друзья! – ранее обратился к своим поклонникам Томас Андерс.
„Modern Talking“ – настоящая история успеха
Свою уникальную карьеру Томас Андерс начал в 1979 году. После победы на песенном конкурсе Люксембургского радио он записал сингл „Judy“ и во время концертного тура познакомился с Дитером Боленом, музыкантом знаменитой группы CC Catch. С группой „Modern Talking“ Томас выпустил бесчисленное количество песен, которые попали в первую пятерку чартов в десятках стран мира, но суперхит „You’re My Heart, You’re my Soul“ оставался на вершине хит-парадов на протяжении полугода в 81 стране! В 1989 году Томас выпустил первый сольный альбом „Different“ и успешно начал сольную карьеру, работая с ведущими музыкантами Европы и США. Томас Андерс – певец, которого до сих пор ждут в самых разных уголках Земли, продал более 125 миллионов копий альбомов, включая групповые и сольные записи, получил более 420 платиновых и золотых наград! Несмотря на свой огромный успех и более чем 40-летний опыт работы в музыкальной сфере, Томас Андерс не утратил своей харизмы, именно поэтому его поклонники по всему миру восхищаются неподдельной искренностью звезды, которую он излучает на своих концертах.
Сандра – суперзвезда дискотек Европы
В середине 1980-х Сандра сумела взорвать все мировые чарты своими хитами. Кажется, не было ни одной дискотеки в мире, где бы ни звучали песни в исполнении этой певицы. Яркая красавица с кудрями едва ли не до пояса и сильным бархатным голосом. Она завоевала сердца поклонников во всем мире и достигла вершин славы, но путь к успеху был непрост. В 1979 году Сандра принимает приглашение присоединиться к группе Arabesque, в которой вскоре занимает лидирующее положение. Группа становится известной во всем мире. Во время выступления в составе Arabesque, Сандра знакомится с начинающим певцом и музыкантом Мишелем Крету, который в то время работает клавишником на концертах группы. Между ними возникают любовные отношения. По настоянию Мишеля Сандра в 1984 г. оставляет группу, чтобы под его руководством начать сольную карьеру.
В 1985 году Сандра порвала мировые чарты хитовым альбомом „The Long Play“ — именно для него был спет блокбастер „I`ll Never Be Maria Magdalena“ о девушке, которая не желает каяться в своих чувствах и мечтает о еще большей страсти. В нулевые, когда в моду снова вошли хиты 1980-х, Сандра пережила новый всплеск мировой популярности. Певица и сегодня продолжает выпускать музыкальные новинки, ведет активную концертную деятельность по всему миру. Уникальный голос, манера исполнения, мелодичность и энергия по-прежнему привлекают на ее концерты десятки тысяч верных и новых фанатов.