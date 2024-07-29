Спустя год после кончины: раскрыта причина смерти Шинейд О’Коннор

24 июля о смерти певицы сообщил ее бывший муж Джон Рейнольдс в Ламбете. По данным ирландских СМИ, ее смерть была подтверждена внутренним коронером Южного Лондона Джулианом Моррисом после вскрытия.

56-летняя О’Коннор была найдена мертвой в своем доме в Лондоне 26 июля прошлого года. В то время офис коронера сообщил, что „медицинская причина смерти не установлена“. Сразу после смерти певицы представитель Скотланд-Ярда сообщил журналу People, что ее смерть „не рассматривается как подозрительная“.

Позже офис коронера объявил в своем заявлении, что знаменитость умерла по естественным причинам, и суд закрыл дело о ее смерти.

У певицы трое детей. Ее сын Шейн покончил с собой в возрасте 17 лет в 2022 году. Певица долгое время была в трауре и появилась на публике через 18 месяцев потери Шейна. В то время Шинейд сообщила своим поклонникам: „Я решила последовать за своим сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я оставалась только ради него. А теперь его нет“.

На прошлой неделе режиссер документального фильма о Шинейд О’Коннор „Nothing Compares“ объявила, что в течение следующих семи дней фильм будет доступен для бесплатного просмотра на платформе La Cinéma Club. Режиссер Кэтрин Фергюсон написала в Instagram, что с момента выхода фильма в 2022 году „множество людей со всего мира спрашивали, как они могут посмотреть фильм“.

„Среди них много тех, у кого нет доступа к стриминговым платформам, или тех, кто живет в регионах, где фильм недоступен“, — написала Фергюсон. „Теперь каждый может посмотреть его и почтить необыкновенный талант Шинейд и ее непоколебимую приверженность защите меньшинств“, — добавила режиссер.